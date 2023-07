Israels statsminister har fått satt inn pacemaker

NTB

Israels statsminister Benjamin Netanyahu fikk natt til søndag satt inn pacemaker, og operasjonen var ifølge sykehuset vellykket.

– For en uke siden ble jeg utstyrt med en hjertemonitor. Den monitoren piper i kveld og sa at jeg må ha en pacemaker, og at jeg må få den satt inn allerede i kveld, fortalte Netanyahu i en video lørdag kveld.

– Jeg føler meg bra, men jeg må lytte til legene mine, sa den 73 år gamle statsministeren videre.

Natt til søndag fikk han operert inn en pacemaker ved Tel HaShomer-sykehuset i Tel Aviv-forstaden Ramat Gan, og sykehuset opplyste i morgentimene søndag at han var i fin form etter operasjonen.

– Han vil bli holdt under observasjon ved hjerteavdelingen, het det i en kunngjøring.

Svimmelhet

Mens Netanyahu er på sykehus fungerer justisminister og visestatsminister Yariv Levin i rollen som statsminister, opplyser statsministerens kontor.

For en uke siden ble Netanyahu skrevet ut fra det samme sykehuset etter å ha vært plaget av svimmelhet. Det var i forbindelse med det at hjertemonitoren kom på plass.

Statsministeren håper å være på beina igjen allerede mandag da rettsreformen skal stemmes over i Knesset.

– Legene forteller meg at jeg vil kunne skrives ut i morgen ettermiddag og vil kunne dra til Knesset for å stemme, sa Netanyahu i videoen lørdag kveld.

Protester

Netanyahus operasjon skjer samtidig med at tusenvis av israelere marsjerte fra Tel Aviv til Jerusalem for å protestere mot den ytterliggående høyreregjeringens omstridte rettsreform. Deler av reformen er ventet å bli vedtatt søndag og mandag.

Reformen vil gi politikerne større makt over rettsvesenet i Israel, og kritikerne hevder at den vil undergrave maktfordelingsprinsippet med tre uavhengige institusjoner: en lovgivende, en utøvende og en dømmende.

Det vil svekke demokratiet og bringe Israel i autoritær retning, mener de.

Kritikerne mener også at Netanyahu har egeninteresse av å svekke rettsvesenets uavhengighet ettersom han selv er tiltalt for korrupsjon og maktmisbruk. Hundretusenvis av israelere fra alle samfunnslag har sluttet opp om protestene mot rettsreformen, som har pågått siden januar.