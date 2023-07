Droneangrep fikk ammunisjonslager til å gå i lufta på Krim

NTB

Ukraina gjennomførte lørdag droneangrep mot mål på Krim-halvøya, og et russisk ammunisjonslager ble truffet.

Det ukrainske angrepet var rettet mot mål i Krasnohvardjske-området og fikk et ammunisjonslager til å gå i lufta, opplyser guvernøren på den russiskokkuperte halvøya, Sergej Aksionov.

Et område med en radius på 5 kilometer fra ammunisjonslageret som ble truffet er evakuert.

– For å minimalisere risikoen er også togtrafikken på krim-halvøya stanset, opplyser Aksionov.

Ingen skal ifølge ham ha blitt drept eller såret i det ukrainske angrepet.

Lørdag ble også trafikken på brua som binder Krim-halvøya sammen med Russland stanset.

– De som befinner seg på brua og i inspeksjonsområdet bes om å forholde seg rolige og følge de instruksjoner de får fra sikkerhetspersonell, het det i en kunngjøring. Kort tid etter ble brua gjenåpnet.

To sivile ble drept i det som trolig var et ukrainsk angrep mot brua mandag.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa fredag at brua til Krim «bringer krig og ikke fred» og at Ukraina derfor anser den for å være et legitimt militært mål.