Israelske soldater drepte palestinsk tenåring

NTB

Israelske soldater har drept en palestinsk 18-åring som kjøre en bil i landsbyen Sebastia nord på den okkuperte Vestbredden.

Ifølge den israelske hæren ble det åpnet ild mot bilen fredag kveld fordi den ikke stanset.

– 18 år gamle Fawzi Mukhalifa ble drept av de israelske okkupasjonsstyrkene, opplyser det palestinske helsedepartementet.

En passasjer i bilen ble såret og deretter tatt til fange av de israelske soldatene.

Tidligere fredag ble en palestinsk 17-åring skutt og drept i sammenstøt mellom steinkastende ungdommer og israelske soldater i Umm Safa rett nord for Ramallah på Vestbredden.

Den israelske hæren opplyser at det ble åpnet ild mot de steinkastende ungdommene og at «et treff ble bekreftet». Senere ble det hevdet at Mohammed al-Bayed ble skutt i hodet da han «kastet en bombe», men dette er ikke bekreftet fra annet hold.

198 palestinere er drept av israelske soldater og bosettere i de okkuperte områdene i år. 27 israelere, en ukrainer og en italiener er drept i palestinske angrep, ifølge en oversikt utarbeidet av AFP.

Israel har okkupert Vestbredden og Øst-Jerusalem siden 1967 og har siden etablert nærmere 240 bosetninger og såkalte utposter der. Disse huser i dag over 700.000 bosettere.

FNs sikkerhetsråd har slått fast at bosetningene er ulovlige og et brudd på folkeretten.