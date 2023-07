Zelenskyj og Erdogan har snakket sammen om kornavtalen

NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har snakket med sin tyrkiske motpart Recep Tayyip Erdogan om å gjenopplive kornavtalen som Russland nylig trakk seg fra.

– Å få åpnet kornkorridoren har absolutt prioritet. Sammen må vi forhindre en global matkrise, sa Zelenskyj fredag etter en telefonsamtale med Erdogan.

Sammen med FN var Tyrkia avgjørende for å få på plass kornavtalen i fjor sommer. Russland trakk seg nylig fra avtalen, som har sørget for at korn kunne eksporteres over Svartehavet.

– På grunn av Russlands handlinger er verden igjen på randen av en matkrise. Totalt 400 millioner mennesker i mange land i Afrika og Asia står i fare for å sulte, sier Zelenskyj.

Tyrkia har tidligere sagt at de forsøker å få Russland med på avtalen igjen.