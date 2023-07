NTB

Nord-Korea har avfyrt flere krysserraketter mot sjøen vest for Koreahalvøya, ifølge det sørkoreanske militæret.

Det har blitt oppdaget en rekke krysserraketter som har blitt skutt opp siden rundt klokken 4 lørdag lokal tid, melder det sørkoreanske militæret i en uttalelse.

– Sørkoreanske og amerikanske etterretningsmyndigheter analyserer oppskytingene, skriver det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

Det er foreløpig ikke kjent hvor mange raketter det er snakk om eller hvilken rekkevidde de hadde.

Nord-Korea har gjennomført flere rakettoppskytinger den siste tiden. Onsdag ble to ballistiske kortdistanseraketter fyrt av fra et område nær hovedstaden Pyongyang. Torsdag advarte også Nord-Korea om at utplassering av amerikanske hangarskip, bombefly eller ubåter i Sør-Korea kan oppfylle kriteriene for bruk av atomvåpen.

Denne uken har også en amerikansk soldat blitt pågrepet og trolig satt i varetekt i Nord-Korea etter at han løp over grensen fra Sør-Korea.