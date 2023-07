Tek-giganter enige om å følge retningslinjer om kunstig intelligens

NTB

Amazon, Google, Meta og Microsoft sier de skal følge retningslinjer fra Det hvite hus om kunstig intelligens (KI). Joe Biden er full av lovord om selskapene.

Retningslinjene skal sørge for at KI-produkter er «trygge» før de lanseres. Det innebærer at uavhengige aktører skal undersøke om tjenestene kan misbrukes i sikkerhetsøyemed og om de kan bidra til sosial uro.

– Vi må være klarsynte og våkne for truslene som nye teknologier kan være, sier USAs president Joe Biden.

I tillegg til de fire selskapene, har OpenAI, Anthropic og Inflection forpliktet seg til retningslinjene. Selv om han er fornøyd med fredagens nyhet, advarer han mot å være naiv om KI.

– Sosiale medier har vist oss hvilken skade teknologi kan utgjøre hvis sikkerheten ikke er på plass, sier Biden.