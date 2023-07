Svenske dømt for forsøk på å lage overgrepsbilder med KI

NTB

En mann i Sverige er dømt for å ha forsøkt å fremstille kunstige overgrepsbilder av barn ved hjelp av kunstig intelligens (KI).

Mannen, som er i 40-årene, ga KI-programmet instrukser om hva han ønsket å se. Bildene programmet leverte, var så klumpete og så tydelig fremstilt av et dataprogram at mannen bare dømmes for forsøk på fremstilling av overgrepsmateriale.

Dommen fra Skaraborg tingrett gjelder også andre seksuallovbrudd. Mannen fikk en betinget dom som innebærer frihet under tilsyn.