Russland jobber med nye eksportruter for korn

NTB

Myndighetene i Russland forsøker å finne nye ruter for korneksport, ifølge landets viseutenriksminister, Sergej Versjinin.

For tiden har ikke Russland samtaler med noen om kornavtalen, ifølge Versjinin.

Russland trakk seg nylig fra avtalen, som har sørget for at korn kunne eksporteres over Svartehavet.

Tyrkia sier imidlertid at de forsøker å få Russland med på avtalen. Sammen med FN var Tyrkia avgjørende for å få på plass kornavtalen i fjor sommer.

– Jeg tror vi vil klare å sikre fortsettelsen av avtalen ved å diskutere spørsmål i detalj med Putin, sier Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

Bare hvis alle russiske krav blir innfridd, kan de bli med på ny avtale, ifølge Versjinin.

Han anklager Ukraina for å bruke kornkorridoren til kampformål. Russland har tidligere uttalt at de antar at fartøy som seiler til Ukraina, har våpen om bord, og at flaggstatene til skip som seiler til ukrainske havner, heretter vil bli ansett som part i konflikten på ukrainsk side.