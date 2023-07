Rapport: Mer enn åtte kvinner blir voldtatt i timen i Brasil

NTB

I gjennomsnitt ble det registrert over åtte voldtekter per time i Brasil i 2022, det høyeste antallet noensinne, ifølge en rapport.

Over 60 prosent av ofrene er under 14 år gamle, står det i rapporten utført av Brasils forum for offentlig sikkerhet (FBSP), en ikke-statlig organisasjon. De har hentet inn informasjon fra politiregistre og andre offentlige dokumenter.

Ifølge rapporten ble det i 2022 meldt inn 74.930 voldtekter i landet med rundt 200 millioner innbyggere – en økning på 8,2 prosent fra 2021.

Mer enn 10 prosent av ofrene var yngre enn fire år gamle, og nesten 70 prosent av voldtektene skjedde hjemme hos ofrene.

– Et stort antall voldtekter blir ikke anmeldt, så det er mulig at situasjonen er enda verre enn informasjonen vi har tilsier, sier FBSP-koordinator Juliana Martins til AFP.