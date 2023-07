India innfører eksportforbud for ris

En kvinne på jobb på rismarkene utenfor den nordøstindiske byen Guwahati. Ekspertene advarer mot svekekde risavlinger i deler av ASia, og India har nå innført et omfattende eksportforbud. Foto: Anupam Nath / AP / NTB

NTB

India har innført et omfattende forbud mot å eksportere ris. Flere land frykter skyhøye priser.

Voldsomt uvær i årets monsunsesong har ødelagt store risavlinger, og prisene på ris har steget med 3 prosent den siste måneden. India har derfor innført forbud mot å selge ris til utlandet for å sikre nok mat til indere og for å hindre videre prisoppgang.

Forbudet gjelder hvit ris som ikke er basmati. India står for over 40 prosent av verdens riseksport, og flere land frykter at de ikke vil få tak i nok mat.

Ifølge Krishna Rao, leder for de indiske riseksportørenes bransjeforening, kommer forbudet til å ramme Afrika særlig hardt. Thailand, Vietnam, Bangladesh og Nepal er også blant landene hvor prisen på ris kan stige kraftig.