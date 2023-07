ISW mener russerne har store problemer: Ukrainsk motoffensiv lykkes på tre fronter

De ukrainske troppene fortsetter å tvinge russiske brigader på retrett. Nå risikerer Putins hær å bli fullstendig omringet i byen som er blitt selve episenteret i den blodige nabokrigen.

Ifølge den daglige rapporten fra Institute for the Study of War (ISW) gjennomførte ukrainske styrker 19. juli motoffensive aksjoner i minst tre områder av frontlinjen, og oppnådde suksess ved samtlige frontavsnitt.

Generaloberst Oleksandr Syrskyi er øverstkommanderende for bakkestyrkene til de væpnede styrkene i Ukraina. Les mer Lukk

Det er gode nyheter for Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og hans allierte, og tilsvarende urovekkende meldinger for Russlands president Vladimir Putin.

Ifølge ISWs analytikere mangler russiske tropper blant annet rotasjon og forsterkninger, spesielt på Zaporizhzhia-fronten og sør for Bakhmut. Fra før er det kjent at kampmoralen i deler av den russiske hæren skal være svært dårlig.

«Kan få alvorlige konsekvenser for okkupasjonsmakten»

«Dette hindrer dem i å gjenvinne tapt terreng. Ytterligere forsinkelser med å løse problemene med rotasjon og forsterkninger sør for Bakhmut kan få alvorlige konsekvenser for okkupasjonsmakten», heter det i den siste rapporten.

Ifølge den ukrainske generalstaben gjennomfører ukrainske styrker nå offensive operasjoner nord og sør for Bakhmut, og tvinger russiske tropper til å trekke seg tilbake fra posisjoner nord-øst for Orikhovo-Vasylivka, som ligger om lag 11 kilometer nord-vest for Bakhmut.

I tillegg rykker den ukrainske hæren fram langs aksene Berdiansk (Zaporizhzhia-Donetsk oblast) og Melitopol (vestlige Zaporizhzhia Oblast). Dette er et av nøkkelområdene dersom Ukraina skal klare å splitte de russiske styrkene i to.

Your browser doesn't support HTML5 video. Ukrainsk propaganda: På tide å betale tilbake Les mer Lukk

– Våre soldater og offiserer bryter gjennom fiendens forsvar

«Under ekstremt vanskelige forhold med minelagt terreng og fiendtlig ild fortsetter våre angrepsgrupper, støttet av stridsvogner og artilleri, å gradvis bevege seg sør og sørøst, og skyve okkupantene ut av ukrainsk land. Våre soldater og offiserer bryter bokstavelig talt gjennom fiendens forsvar. Hver dag avanserer vi flere hundre meter.»

Det opplyser oberst Mykola Urshalovych i den ukrainske nasjonalgarden, skriver Ukrainska Pravda.

Ifølge sjefen for bakkestyrkene til de væpnede styrkene i Ukraina, Oleksandr Syrskij, går motoffensiven langsommere enn han ønsker, men understreker samtidig at forsvarsstyrkene rykker 500 meter til én kilometer hver dag i kamp.

– De er halvveis omringet

Ukrainske artillerisoldater tar en pause i en posisjon ved frontlinjen nær Bakhmut, øst i Ukraina, den 20. juli 2023. Les mer Lukk

Taktikken går blant annet ut på å systematisk ødelegge russernes kommandolinjer, logistikk, våpen- og ammunisjonsdepot, og på den måten gjøre det vanskelig for de russiske styrkene å få nye forsyninger og gjennomføre forsvar og motangrep på en effektiv måte.

I et intervju med BBC sier generaloberst Oleksandr Syrskij at russiske styrker i Bakhmut nå er delvis omringet, og at det kan berede grunnen for en gjenerobring av den utbombede byen.

– I øyeblikket ligner utplasseringen av russiske tropper en bue, konsentrert i Bakhmut. De er halvveis omringet. Vel, det er umulig å ikke dra nytte av det, sier Syrskij.

– Ukraina vil være i stand til å erobre Bakhmut med ti ganger mindre tap



Han vil ikke oppgi en tidsramme for når de kan ta byen tilbake, men legger til at det vil bli forsøkt så snart som mulig.

Syrskij innrømmer at byen ikke bare har symbolsk, men også strategisk verdi, ettersom den representerer et betydelig transportknutepunkt som de russiske styrkene kan utnytte til å trenge dypere inn på ukrainsk territorium, skriver Kyiv Independent.

– Ukraina vil være i stand til å erobre Bakhmut med ti ganger mindre tap enn fienden, sier generalobersten.