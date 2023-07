Esa-kritikk mot Norge – mener system gjør det vanskelig for utenlandske bedrifter

NTB

Tilsynsorganet Esa mener norske systemer gjør det for vanskelig for utenlandske bedrifter å etablere seg i Norge. De ber Norge gjøre endringer.

Utenlandske bedrifter som ønsker å etablere seg i Norge, må inn i nettportalen Altinn. I henhold til EØS-avtalen er det krav om at hele prosessen skal kunne gjøres elektronisk.

EØS-tilsynet Esa har nå sendt et formelt åpningsbrev til Norge hvor de påpeker flere mangler med Altinn, skriver DN. Et åpningsbrev er første skritt i en traktatsbruddprosedyre.

– Vi har sett at Norge ikke har et velfungerende nasjonalt, elektronisk kontaktpunkt for bedrifter fra andre EØS-land som vil etablere seg i Norge. Systemene og reglene er for rigide, og det gjør det vanskelig for bedrifter å tilby tjenester i landet, forklarer kommunikasjonssjef Jarle Hetland i Esa.

I Altinn må blant annet flere skjemaer fylles ut for hånd, påpeker Esa.

– Hele kombinasjonen gjør at vi er nødt til å be Norge om å gjøre endringer for å være i tråd med EØS-reglene, sier Hetland.

Til DN forklarer Hetland at hvis svakhetene rettes raskt opp i, kan saken lukkes. Hvis ikke sendes det ut en grunngitt uttalelse, som er siste steg før det går til Efta-domstolen.

Statssekretær Anne Marit Bjørnflaten (Ap) i Nærings- og fiskeridepartementet sier at saken har høy prioritet.