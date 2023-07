16 døde i jordskred i India

NTB

Minst 16 mennesker har mistet livet i et jordskred som følge av kraftig monsunregn i den indiske delstaten Maharashtra.

Rundt 80 mennesker er reddet etter skredet, opplyser delstatsminister Devendra Fadnavisha torsdag.

Flere er fortsatt savnet etter skredet, som skjedde sent onsdag i landsbyen Irshalwadi, rundt 60 kilometer sørøst for Mumbai, opplyser en talsperson for politiet.

Kraftig regn som fører til oversvømmelser og utløser jordskred, er vanlig i monsuntiden i Sør-Asia. Regntiden varer vanligvis fra juni til september.