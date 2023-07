Påstand om 20 års fengsel for Navalnyj

NTB

Russisk påtalemyndighet ber retten dømme Aleksej Navalnyj til 20 års fengsel, sier en av regimekritikerens støttespillere.

Straffeutmålingen vil bli kunngjort 4. august, sier en advokat til det statlige nyhetsbyrået Tass.

Navalnyj er tiltalt for ekstremisme, og saken mot ham er ført bak lukkede dører. Han er blant annet anklaget for å ha finansiert og tatt initiativ til ekstremistisk virksomhet. Påtalemyndigheten mener også at Navalnyj har bidratt til å «rehabilitere naziideologi».

Den russiske regimekritikeren har sittet fengslet siden han vendte tilbake til hjemlandet i januar 2021. Han hadde da fått medisinsk behandling i Tyskland etter en forgiftning. Han er tidligere dømt til fengsel i to og et halvt år og deretter ni år.

I torsdagens rettsmøte fordømte Navalnyj Russlands krigføring i Ukraina og kalte den meningsløs.

– Russland virrer rundt i en pøl av gjørme eller blod, med brukne bein, en fattig og ranet befolkning. Rundt dem ligger tusener av mennesker som er drept i den dummeste og mest meningsløse krigen i det 21. århundre, sa Navalnyj ifølge en uttalelse publisert av støttespillerne hans.

