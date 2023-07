Studie gir hint om hvorfor enkelte ikke blir syke av covid-19

Personer med en bestemt genvariant har dobbelt så stor sannsynlighet for ikke å bli syke av koronaviruset. Illustrasjonsfoto: Erik Johansen / NTB

NTB

Personer med det beskyttende HLA-B15-genet har dobbelt så stor sannsynlighet for aldri å bli syke dersom de smittes av covid-19-viruset, mener forskere.

De som har dobbelt opp av genvarianten, har åtte ganger så stor sannsynlighet for aldri å få noen symptomer av viruset, ifølge en studie publisert i tidsskriftet Nature.

Immunforsvaret bruker HLA-molekyler for å se hvilke celler som hører hjemme i kroppen, og de antas å spille en nøkkelrolle i responsen på virusinfeksjoner.

Forskningsgruppen, med forskere fra USA og Australia, brukte en database med rundt 30.000 beinmargsdonorer i USA.

Av disse testet mer enn 1400 uvaksinerte personer positivt for covid-19 mellom februar 2020 og april 2021, hvorav 136 verken fikk symptomer før eller etter at de testet positivt for viruset.

En av fem i samme gruppe hadde minst én av HLA-B15-genet.