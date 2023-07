NTB

Et ukrainsk droneangrep mot den annekterte halvøya Krim skal ha tatt livet av en tenåring, melder den russiskinnsatte guvernøren.

– Som et resultat av et angrep fra en fiendtlig angrepsdrone, ble fire myndighetsbygninger skadd i et boligområde nordvest på Krim, sier guvernør Sergej Aksionov på Telegram.

– Dessverre krevde angrepet et offer – en tenåringsjente døde, fortsetter han.