Russland med trusler mot skipsfart i Svartehavet

Arbeidere laster korn på et skip i Izmail i Ukraina i april. Arkivfoto: Andrew Kravtsjenko / AP / NTB

NTB

Russiske myndigheter sier de fra torsdag av vil anse alle skip som seiler til ukrainske havner i Svartehavet, som potensielle transportører av militært utstyr.

I en kunngjøring på meldingstjenesten Telegram onsdag, opplyser det russiske forsvarsdepartementet at det erklærer de sørøstlige og nordvestlige delene av internasjonalt farvann i Svartehavet for uegnet for skipsfart.

Videre heter det at flaggstatene til skip som seiler til ukrainske havner, heretter vil bli ansett som part i konflikten på ukrainsk side. En flaggstat er det landet der et skip er registrert i.

Vedtaket skal gjelde fra midnatt natt til torsdag lokal tid, heter det i kunngjøringen.

Sivile skip

Ifølge USA så vurderer Russland å gå til angrep på sivile skip i Svartehavet for så å legge skylden på ukrainske styrker, sier en talsperson for det amerikanske sikkerhetsrådet.

– Det russiske militæret kan utvide angrepene sine mot ukrainske kornanlegg til å omfatte angrep mot sivil skipsfart sier Adam Hodge til AFP.

Han sier at USA baserer dette på nylig avklassifisert etterretning.

Russland har de siste to nettene angrepet havneregionen Odesa, som under kornavtalen var utfartssted for ukrainske skip med korn.

Ødelagt korn

Russland trakk seg tidligere denne uken fra avtalen som siden i fjor sommer har sikret kornleveranser til de globale markedene.

Ifølge Russland retter angrepene mot Odesa seg mot militære mål, men Hodge støtter påstandene fra Ukraina om at angrepene har ødelagt landbruksinfrastruktur og 60.000 tonn korn som lå klar for eksport.

– Samtidig tyder informasjonen vi har på at Russland har lagt ytterligere sjøminer i nærheten av ukrainske havner. Vi mener dette er gjort for å rettferdiggjøre ethvert angrep mot sivile skip i Svartehavet og legge skylden på Ukraina for disse angrepene, sier Hodge.