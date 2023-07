Wagner-gruppen: Leiesoldater angivelig henrettet etter opprørsnekt

En kommandør i Wagner-gruppen skal angivelig ha innrømmet drapene.

NB! Vi advarer mot sterke inntrykk lengre ned i artikkelen.

To leiesoldater fra Wagner-gruppen ble henrettet av en medsoldat for å ha nektet å delta i Jevgenij Prigozjins kortvarige opprør forrige måned, ifølge russiske tjenestemenn og nyhetsrapporter.

Det skriver New York Post.

Likene til leiesoldatene ble funnet 6. juli ved siden av en motorvei som går mellom den russiske byen Voronezj og den okkuperte byen Luhansk i øst-Ukraina, ifølge Telegram-kanalen Mash.

Se video: Ukrainsk propaganda: På tide å betale tilbake:

Henrettet

Leiesoldatene ble oppdaget ved siden av en varebil med militære skilt. Bilen var fylt med våpen, inkludert et par AK-74-geværer, en maskinpistol, ammunisjon og syv granater.

Telegram-kanalen delte bilder på nettet som viser et sladdet bilde av en drept leiesoldat og den mørkfargede varebilen stående i et gressområde.

Begge var kledd i militære uniformer, men hadde ikke noen identifikasjonspapirer på seg. En obduksjon fastslår at mennene ble skutt og drept, men de har ennå ikke blitt identifisert.

Et uskarpt bilde viser liket av en av to leiesoldater fra Wagner-gruppen som angivelig ble henrettet for å ha nektet å delta i forrige måneds opprør. Les mer Lukk

Har tilstått

Henrettelsene kom frem etter arrestasjonen av Jaroslav Sjehovtsov, en kommandør i Wagner-gruppen.

Sjehotsov, som nå står overfor to drapstiltaler, innrømmer angivelig å ha drept leiesoldatene etter at «de nektet å følge ordre» på dagen for opprøret den 24. juni ledet av Prigozjin, som hadde som mål å styrte Russlands militære ledelse.

En etterforskningskomité bekreftet arrestasjonen og tilståelsen i en uttalelse tirsdag.

– Wagner eksisterer ikke

Prigozjin, sendte leiesoldater i Wagner-gruppen mot Moskva i slutten av juni etter å ha blant annet anklaget militære ledere for dårlige resultater i krigen i Ukraina.

Men sjefen for leiesoldatene avbrøt plutselig opprøret etter å ha inngått en avtale om våpenhvile, meglet frem av den belarusiske presidenten Aleksandr Lukasjenko.

I henhold til avtalen skulle Prigozjin gå i eksil i Belarus, men Lukasjenko har nylig sagt at Wagner-sjefen har reist til Russland.

Russlands president Vladimir Putin sa i et intervju forrige uke, at han innkalte Prigozjin og alle hans øverste Wagner-kommandanter til Kreml bare fem dager etter opprøret.

Under det tre timer lange møtet den 29. juni fortalte Putin at han tilbød Wagner-personell å fortsette å kjempe i Ukraina under annen ledelse, men Prigozjin stemte angivelig ned planen, og fortalte presidenten at «guttene ikke vil være enige om en slik beslutning».

Da Putin ble spurt om Wagner-gruppen ville bli bevart som kampstyrke, svarte han:

– Men Wagner eksisterer ikke. Det er ingen lov om private militære organisasjoner. Det finnes rett og slett ikke.