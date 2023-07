Russland med trusler mot skipsfart i Svartehavet

NTB

Russiske myndigheter sier de fra torsdag av vil anse alle skip som seiler til ukrainske havner i Svartehavet, som potensielle transportører av militært utstyr.

I en kunngjøring på meldingstjenesten Telegram onsdag, opplyser det russiske forsvarsdepartementet at det erklærer de sørøstlige og nordvestlige delene av internasjonalt farvann i Svartehavet for uegnet for skipsfart.

Videre heter det at flaggstatene til skip som seiler til ukrainske havner, heretter vil bli ansett som part i konflikten på ukrainsk side. En flaggstat er det landet der et skip er registrert i.

Vedtaket skal gjelde fra midnatt natt til torsdag lokal tid, heter det i kunngjøringen.