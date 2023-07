Trump får ikke ny runde i overgrepssak

En jury kom i mai fram til at Trump hadde forgrepet seg på, men ikke voldtatt, skribenten E. Jean Carroll, og at han hadde utsatt henne for injurier. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB

NTB

En dommer har avvist Donald Trumps forespørsel om en ny behandling av saken der han er anklaget for overgrep og ærekrenkelser.

En jury kom i mai fram til at Trump hadde forgrepet seg på, men ikke voldtatt, skribenten E. Jean Carroll, og at han hadde utsatt henne for injurier.

Carroll har forklart at Trump voldtok henne i et kjøpesenter i New York på 1990-tallet og at han ødela ryktet hennes da han kalte henne en løgner da hun sto fram med historien sin i 2019.

Den tidligere presidenten ble pålagt å betale Carroll rundt 5 millioner dollar i erstatning og oppreisning. Han anket kjennelsen.