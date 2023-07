Ukraina sier Russland rettet angrep mot kornsiloer i Odesa

NTB

Russlands angrep mot Odesa natt til onsdag var rettet mot havneinfrastruktur og kornsiloer, ifølge Ukraina. Det var andre natt på rad med angrep mot byen.

Zelenskyj-rådgiver Mykhajlo Podoljak tvitrer at angrepene mot havnebyen gjenspeiler Russlands uvilje til å verne om matsikkerheten.

– Hovedmålet er å ødelegge muligheten til å frakte ukrainsk korn, skriver han.

Meldingen om angrepene mot Odesa kommer kort tid etter at kornavtalen som har gjort det mulig for Ukraina å trygt eksportere korn til globale markeder via Svartehavet, offisielt er utgått etter at Russland trakk seg fra den.

Det er fra havnene i Odesa-regionen det har blitt eksportert korn og andre matvarer ut fra Ukraina via sjøveien.