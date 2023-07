Nederlender solgte «selvmordspakker» – dømt til fengsel

NTB

En 30 år gammel mann har i Nederland blitt dømt til fengsel for å ha solgt pakker med dødelige doser narkotika på nettet.

Mannen ble tiltalt for å ha solgt 1600 slike pakker siden 2018. Minst ti personer har dødd som følge av mannens «selvmordspakker», mener påtalemyndigheten, som er bekymret for at antallet døde vil stige.

Pakkene inneholdt to eller tre kapsler med dødelige stoffer som det ikke finnes noen motgift for, og som mannen kjøpte utenfor Nederland, heter det i dommen. Pakkene inneholdt også et kvalmestillende middel.

– Den tiltalte tok veldig lett på andres liv og skadd verdien av menneskeliv generelt, mente dommerne i saken, som også viste til beskrivelser fra familiemedlemmer som tyder på at de som tok innholdet i pakkene døde på grufullt vis.

Mannen selv sa at han sendte ut pakkene for å hjelpe folk. Aktiv dødshjelp er lov i Nederland, men skjer bare under strengt tilsyn av en lege.