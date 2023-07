UD varsler norske turister i skogbrannområder i Hellas

Et brannhelikopter dumper vann på flammer som nærmer seg bebyggelse i Kalamaki, rundt 60 kilometer vest for Aten. Bildet er tatt mandag.

NTB

Skogbrannene fortsatte tirsdag sine herjinger rundt Aten, og flere byer er evakuert. Tirsdag sendte UD ut melding til nordmenn på ferie i landet.

Det oppsto brann en rekke steder i Athen-regionen mandag. Tirsdag morgen var 23 greske brannfly og -helikoptre i beredskap, mens det fortsatt er tørke, vind og temperaturer over 40 grader.

Det blir sendt ut farevarsel per sms også til utenlandske mobiltelefoner som befinner seg i de berørte områdene. Man varsles gjennom automatiserte meldinger fra 112.

Tirsdag sendte Utenriksdepartementet også ut melding om risikoen for skogbrann til alle nordmenn som har registrert at de er i Hellas.

– Norske borgere som oppholder seg i Hellas, oppfordres til å følge anvisninger og råd fra lokale myndigheter, opplyser UD.

Mandag var det rundt 450 som hadde meldt fra om dette på den frivillige tjenesten Reiseregistrering.no.

To land sender brannfly

Flere hundre mannskaper fra Aten og andre deler av landet er i aksjon i regionene nær hovedstaden. Også brannmannskaper fra andre land har meldt seg til tjeneste.

Italia og Frankrike skal også sende hvert sitt brannfly til Hellas for å avlaste mannskapene, bekrefter myndighetene.

Det er fortsatt bekymring for to branner som oppsto henholdsvis 10 og rundt 80 kilometer vest for hovedstaden mandag. Flammene tok seg opp igjen midt på dagen tirsdag nær kystbyen Loutraki grunnet sterk vind. Tykk røyk steg kilometervis opp i lufta, og var også synlig på satellittbilder.

Evakuerte byer

Flere byer og turistanlegg har denne uka blitt evakuert som følge av brannen. Greske myndigheter har bedt innbyggere og andre som oppholder seg i området, om å reise vekk.

Situasjonen er også vanskelig i regionen Vilia, rundt 20 kilometer øst for Aten, opplyser brannvesenet.

Mandag ble flere hus tatt av flammene i Kouvaras, og ilden spredte seg raskt i den knusktørre vegetasjonen i retning av Attica-regionen og ferieanleggene Lagonissi, Anavyssos og Saronida. Gresk politi pågrep her en person som mistenkes for å ha startet brannen.

Ifølge greske meteorologer vil temperaturen synke med to til fire grader onsdag, før en ny hetebølge kommer torsdag med temperaturer opp mot 43 grader.