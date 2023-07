Italiensk fiskebåt skal være angrepet av Libyas kystvakt

NTB

En italiensk fiskebåt som skal ha befunnet seg i internasjonalt farvann utenfor kysten av Libya, skal ha blitt angrepet og beskutt av den libyske kystvakten.

Ifølge det sicilianske rederiforbundet befant fiskebåten Orizzonte seg rundt 150 kilometer utenfor havnebyen Misrata da den ble beskutt med maskingevær og truffet.

Ifølge rederiforbundets leder Fabio Micalizzi fikk roret på fiskebåten alvorlige skader, og kapteinen er sjokkskadd.

– Voldshandlingen var uten sidestykke og har dypt rystet det maritime samfunnet på Sicilia. Vi krever en umiddelbar reaksjon fra italienske og internasjonale myndigheter, heter det i en uttalelse fra rederiforbundet.

– Vi forbeholder oss retten til å saksøke libyske myndigheter og besetningsmedlemmene på kystvaktfartøyet, som for øvrig ser ut til å være donert av Italia, heter det videre.

Libyske myndigheter har ikke kommentert det angivelige angrepet, men en kilde i landets utenriksdepartement sier at den italienske båten trolig drev fiske i libysk farvann.

Et helikopter fra et italiensk marinefartøy kom ifølge kilden raskt til stedet og hindret at den libyske kystvakten tok beslag i fiskebåten, som nå er på vei tilbake til Italia.