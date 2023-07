Klimaaktivister aksjonerte mot milliard-yacht

Klimaktivister har sprayet maling på yacht til 300 millioner dollar

Søndag denne uken gikk en spansk klimaaktivistgruppe til aksjon mot en yacht som lå fortøyd på den spanske øya Ibiza.

Aktivister fra miljøgruppen Futuro Vegetal la ut en video på Twitter der de sprayet yachten med rød og svart maling, før de poserer foran kamera med et skilt med teksten «You Consume Others Suffer».

CNN skriver at den vandaliserte yachten tilhører Nancy Walton Laurie, milliardærarvingen til den amerikanske daglivarekjeden Walmart. Yachten har en verdi på 300 millioner dollar, noe som tilsvarer omtrent 3 milliarder norske kroner!

De to aktivistene ble pågrepet av den spanske sivilgarden kort tid etter aksjonen.

Futuro Vegetal har i ettertid lagt ut en uttalelse om aksjonen på Twitter:

«Den eneste grunnen til at vi fortsetter å opprettholde et økonomisk system som fører oss til en økososial kollaps, er for å opprettholde privilegiene til denne lille privilegerte klassen.»

Fredag forrige uke utførte den samme gruppen en lignende aksjon, hvor de sprayet maling på privatfly som sto parkert på en flyplass på Ibiza.

Tidligere denne måneden meldte CNN at aktivistgruppen Extinction Repellion (XR) hadde gått til aksjon mot golfbaner i Spania.

Gruppen hadde tettet igjen hullene på 10 golfbaner i landet for å protestere mot mengden vann som brukes til vedlikeholde banene under en av Spanias verste tørkeperioder noensinne.

Extincton Rebellion er kjent for å utføre symbolsterke aksjoner og for å rette søkelyset mot klimakampen og global oppvarming.