Bombe fra andre verdenskrig uskadeliggjort i Hamburg

NTB

En bombe fra andre verdenskrig som ble funnet i bydelen Schanzenviertel i Hamburg, er blitt trygt uskadeliggjort, melder tysk politi.

Schanzenviertel er et populært handleområde for turister. Tirsdag er det igjen trygt etter to mindre detonasjoner, tvitrer politiet.

Ifølge brannvesenet ble rundt 5000 mennesker innenfor en radius på rundt 300 meter fra funnstedet evakuert.

I tillegg ble luftrommet i området stengt, og flere togstasjoner i sentrum av byen ble stengt ned.

Bomben som ble sluppet av britiske piloter på 1940-tallet, ble oppdaget i forbindelse med arbeid på en togstasjon i Sternschanze-området. Det er den andre udetonerte bomben fra andre verdenskrig som har blitt funnet i Hamburg de siste ukene.