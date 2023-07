Malaysia etterforsker forsvinning av myanmarsk aktivist

NTB

En myanmarsk demokratiaktivist og hennes familie er forsvunnet i Malaysia. Malaysisk politi åpnet tirsdag etterforskning av saken.

Tidligere denne måneden ble Thuzar Maung (46), mannen hennes og deres tre barn meldt savnet. Menneskerettighetsorganisasjon HRW frykter at de har blitt bortført.

– Myndighetene i Malaysia burde handle raskt for å sikre at familien er trygg, sier HRWs Asia-direktør Elaine Pearson.

Politiet åpnet en savnetsak etter å ha mottatt meldinger om at familien er forsvunnet, sier politisjef Hussein Omar Kahn. Han sa ikke noe om hvorvidt politiet etterforsker det som at noe straffbart har hendt, eller som en bortføringssak.

Falske politiskilt

Overvåkingsvideoer fra 4. juli viser at en bil kjørte opp til nabolaget der Thuzar Maung bodde med familien, ifølge HRW. Føreren av bilen sa til sikkerhetsvaktene at de var fra politiet, men malaysiske myndigheter skal ha sagt at var politiskiltet på bilen falskt.

To timer senere fortalte en venn av Thuzar Maung som snakket med henne på telefonen, at hun sa til mannen sin at ukjente menn tok seg inn i hjemmet deres, hevder organisasjonen.

Videre sier HRW at bilen med det falske politiskiltet og to andre biler som tilhørte familien, ble sett kjørende ut av nabolaget, og at familiens telefoner var slått av.

Kritisert Myanmar

Malaysia har åpent kritisert volden i Myanmar etter at militærkuppet i 2021. Men landet har også selv blitt kritisert for å utvise tusenvis av myanmarske statsborgere.

Thuzar Maung flyktet fra Myanmar til Malaysia i 2015 som følge av den økende volden mot muslimer. Hun leder en flyktninggruppe for myanmarske muslimer.

HRW frykter at 46-åringen kan ha blitt angrepet for støtten hun har uttrykt til den prodemokratiske bevegelsen i Myanmar.

Myanmars ambassade i Kuala Lumpur har ikke kommentert saken.