Forandringens vinder blåser i Boris Johnsons gamle valgkrets

Rishi Sunaks regjeringsparti ligger an til å tape et viktig suppleringsvalg i Uxbrigde denne uken. Også to andre konservative krester kan bli erobret av Labour. Foto: Henry Nicholls/Pool via AP / NTB

NTB

I den konservative bastionen Uxbridge i Vest-London håper mange velgere at Boris Johnsons gamle plass blir fylt av en politiker fra opposisjonen.

Johnson trakk seg fra Parlamentet i forrige måned, og Labour-opposisjonen er favoritt til å erobre plassen når suppleringsvalget holdes 20. juli. De konservative henger etter i målingene etter 13 år med «fast» plass fra Uxbridge. Bookmakere mener det er 90 prosent sikkert at Labour tar Johnsons sete.

Det er suppleringsvalg i hele tre kretser denne uken, alle tradisjonelle kjerneområder for det konservative partiet. Resultatene vil bli tolket som en pekepinn for utfallet av parlamentsvalget som etter alt å dømme blir utskrevet en gang i 2024.

Mandatet til Boris

Mest oppmerksomhet er det rundt suppleringsvalget i Uxbridge og South Ruislip, et mandat som i generasjoner har vært konservativt og det Boris Johnson forlot da han overraskende trakk seg fra Parlamentet. Han ble valgt i 2019 med et flertall på kun 7.210 stemmer, men ledet partiet til en brakseier og tiltrådte som statsminister 24. juli 2019.

Labour-kandidaten Danny Beales tar ikke Johnsons navn i sin munn under valgkampen. Han sier han vil konsentrere seg om det velgerne er opptatt av i denne kretsen – og det er ikke Boris Johnson. Beales trekker fram høy inflasjon, svak økonomisk vekst, bilavgifter, økende skatter og høyere gjeldsrenter.

Disse punktene som den 34 år gamle Beales hamrer løs på, er statsminister Rishi Sunaks verste utfordringer. Han har lover desillusjonerte velgere at hans konservative regjering er den eneste som har en troverdig oppskrift for framtiden og for en fornyelse av økonomien.

Men målingene er samstemte og viser at de konservative går mot sin verste valgdag på over 50 år. Alle de tre kretsene ligger an til å falle.

Brutte løfter

Under en valgdebatt i forrige uke gjorde Beales ett eneste unntak når det gjelder ikke-personen Johnson. Han fikk spørsmålet om hvorvidt han trodde Johnson svarte ærlig om sin manglende kjennskap til partyvirksomheten i Downing Street under pandemien, skandalen som etter myr fram og tilbake tvang ham fra Parlamentet.

– Nei, svarte Beales. Det var alt. Han ønsket ikke å vikle seg inn i noe ordskifte om den fallerte politikeren og tok raskt opp tråden med angrep mot regjeringen Sunaks håndtering av økonomien og helsevesenet.

– Dette er dette vi hører, når vi går fra dør til dør. Folk snakker om økonomien og krisen som griper inn i deres hverdagsliv.

Sunak har bare vært statsminister i ni måneder. Ved starten av året ga han velgerne fem løfter: halvere prisstigningen, få vekst i økonomien, redusere statsgjelden, kutte i ventelistene i helsevesenet og stanse strømmen av migranter som kommer i småbåter over kanalen.

Kommentatorer flest er enige om at løftene ikke er i nærheten av å bli innfridd.

Lokale saker

Labours budskap dreier seg om nasjonale utfordringer som økonomi og gjeld, mens de konservative kjører for fullt på rent lokale saker fra valgkretsen.

Den 73 år gamle Maria Genjatovic er en pensjonert forretningskvinne. Hun har stemt konservativt hele livet, men denne gang blir det Labour. Hun beskriver Storbritannia som en bøtte full av hull, med høy inflasjon, ventelister i helsevesenet og økende gjeldsrenter.

Den 52 år gamle Paul Mathews arbeider med HR-spørsmål og har stemt på mange ulike partier opp gjennom årene. Han er bekymret for økonomien under de konservative, men får seg ikke til å stemme Labour.

Forklaringen er at Labour-ordføreren i London har innført strenge utslippsregler for biler i et område som dekker indre London og helt ut til forstedene, inkludert Uxbridge. Biler som ikke innfrir utslippskravene, vil neste måned bli ilagt en avgift på 12,50 pund (vel 160 kroner). Mathews betegner dette som galskap og sier at en familie på to voksne som kjører inn til London, må ut med over 400 pund i måneden i avgifter, hvis de da ikke kjøper ny bil.

Forhatt avgift

Dette er en lokalsak som rammer Labour ganske så hardt, og til tross for ledelsen i målingene er det uro i lokallaget om hvordan misnøyen med utslippsavgiften vil slå inn i suppleringsvalget.

– Vi får nok følge effekten av dette. Det kan bli jevnere enn vi tror, sier et Labour-medlem i Parlamentet. Han har sumfart valgkretsen og snakket med mange. Økonomien er riktignok en stor sak blant velgerne, men det er også innføringen av ULEZ (Ultra Low Emission Zone).

ULEZ er blitt et av valgkampens mest brukte begrep, og alle i Uxbridge vet hva det betyr. Avgiften kommer 29. august, og rammer alle bensinbiler eldre enn 2006 og dieselbiler eldre enn 2015. Selv Labour-kandidat Danny Beales prøve å skape avstand til denne omstridte saken og sier tidspunktet for innføring ikke er riktig.

Mange eldre velgerne i Uxbridge klager over de store partiene og håper på en fornyelse og en utluftning. Men de følger i praksis gamle mønstre og stemmer konservativt eller Labour, kanskje med en viss forskyvning mot Labour ved denne korsveien. Men forholdsvis få skifter parti. Og selv Johnson har sine tilhengere.

Men i gatene i Uxbridge er det mange desillusjonerte velgere, særlig blant de unge. Mange av dem orker ikke tanken på politikk og vil holde seg langt unna stemmelokalene.