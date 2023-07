Ukraina: Havnen i Odesa skadd i russisk droneangrep

NTB

Havnen i Odesa er skadd i russiske droneangrep, hevder ukrainske myndigheter. Det skjer dagen etter Russland stanset avtalen om korneksport.

Ukrainske styrker skjøt ned seks krysserraketter av typen Kalibr og 21 kampdroner, hevder Ukrainas forsvar.

Vrakrester fra nedskutte droner og høyt trykk er årsaken til skadene på havnen i Odesa og to private hjem. En person ble såret, ifølge myndighetene.

Fire droner ble også skutt ned i Mykolaiv, ifølge Kyivs militæradministrasjon.

Luftforsvaret aktivert

Den ukrainske militæradministrasjonen meldte om at luftvernsystemet ble aktivert i Odesa på grunn av russisk luftangrep natt til tirsdag.

– Odesa: Luftforsvaret er satt i kampberedskap, sier talsperson for Odesas militæradministrasjon, Serhij Bratsjuk, på Telegram.

Lederen for administrasjonen, Oleh Kimper, skrev på sin Telegram-konto at Russland angrep Sør-Ukraina med droner. Han ba innbyggerne om å holde seg i tilfluktsrom.

Flyalarmen gikk flere steder

Flyalarmen ble også iverksatt i Mykolaiv, Kherson, Zaporizjzja, Donetsk, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Poltava, Kirovograd og Tsjerkasyj natt til tirsdag.

Meldingen om angrepet mot Odesa kommer kort tid etter at kornavtalen som har gjort det mulig for Ukraina å trygt eksportere korn til globale markeder via Svartehavet, offisielt er utgått etter at Russland trakk seg fra den.

Det er fra havnene i Odesa-regionen det har blitt eksportert korn og andre matvarer ut fra Ukraina sjøveien.