Trafikken delvis i gang igjen på Krim-broen, ifølge Russland

NTB

Trafikken på broen som forbinder den okkuperte Krim-halvøya med det russiske fastlandet er delvis i gang igjen, ifølge Russlands visestatsminister.

– Trafikken på Krim-broen er i gang igjen i ytterste høyre kjørefelt, sier Marat Khusnullin på sin Telegram-kanal.

Broen over Kertsjstredet som forbinder Russland med den okkuperte Krim-halvøya, ble utsatt for et angrep mandag. Russland anklager Ukraina for å stå bak.

Et foreldrepar som kjørte over broen idet angrepet inntraff, ble drept mens datteren deres ble skadd.

Det er andre gang broen blir ødelagt i et angrep. 8. oktober i fjor fikk den store skader i en voldsom eksplosjon og en påfølgende brann.