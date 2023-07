200 migranter reddet på grensa mellom Tunisia og Libya

NTB

Nesten 200 migranter er reddet av libyske grensevakter i ørkenen mellom Tunisia og Libya etter at de angivelig ble dumpet der av tunisiske militære.

FNs organisasjon for migrasjon (IOM) sier de har tatt hånd om 191 mennesker. De og de libyske grensevaktene har sørget for mat og midlertidig ly for dem, ifølge libyske myndigheter.

Migrantene ble funnet i ørkenen av grensevaktene og fraktet til grenselandsbyen al-Assah.

I en video sier to menn fra Nigeria at de ble banket opp av tunisiske soldater, etterlatt i ørkenen og beordret til å ta seg til Libya.

En annen sier at de tunisiske soldatene tok passene deres og brente dem før de fraktet 35 mennesker i en lastebil til grenseområdet. Der var de i to dager før de ble funnet.

Søndag inngikk EU en avtale med det tunisiske regimet om å samarbeide om å bremse migrasjon og stanse menneskesmuglere. Tunisia er blitt sterkt kritisert for sin behandling av migranter og flyktninger som kommer til landet i håp om å dra videre til Europa.