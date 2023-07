Første toppmøte mellom EU og Latin-Amerika på åtte år

NTB

Etter mange års forsømmelse rekker EU ut en hånd til Latin-Amerika og Karibia på et toppmøte i Brussel.

EU-landene håper å trekke litt av den latinamerikanske råstoffproduksjonen, blant annet viktige metaller som litium, ut av hendene på Kina og samle støtte til en fordømmelse av Russlands krig i Ukraina.

Det to dager lange toppmøtet der EUs 27 ledere møter ledere fra de 33 landene som er medlem av Sambandet av latinamerikanske og karibiske stater (CELAC), er det første siden 2015.

– Vi har behov for at våre venner står ved vår side i disse usikre tider, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen da hun ønsket Brasils president Lula da Silva velkommen mandag.

Store investeringer

Von der Leyen lovte at EU vil investere 45 milliarder euro i Latin-Amerika som ledd i Global Gateway-programmet, som er en rival til Kinas belte- og veiprosjekt.

Men håpet om en felles holdning til Ukraina-krigen brast siden de 33 landene i Latin-Amerika og Karibia ikke kan enes om et felles syn.

Særlig Cuba og Venezuela er imot en fordømmelse, og flere andre land har inntatt en nøytral holdning i den tro at krigen kan løses ved forhandlingsbordet.

Tviler på enighet om frihandelsavtale

Selv om de blir enig om en råvareavtale, er det mindre utsikt til at de kan bli enige om å implementert avtalen mellom EU og Mercosur-landene lengst sør i Sør-Amerika.

Avtalen som ble undertegnet for åtte år siden, er aldri blitt satt ut i livet på grunn av EUs bekymring for avskoging i Amazonas og fransk og belgisk bekymring for konkurranse på landbruksområdet.