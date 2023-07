Putin kaller angrepet på Krim-broen en terrorhandling

NTB

Angrepet på Krim-broen førte til betydelig skader, sier Russlands president Vladimir Putin. Han kaller angrepet en terrorhandling.

Broen over Kertsjstredet som forbinder Russland med den okkuperte Krim-halvøya, ble utsatt for et angrep mandag. Russland anklager Ukraina for å stå bak.

Bilder viser store ødeleggelser i veibanen, og broen er stengt for all trafikk. Et foreldrepar som kjørte over broen idet angrepet kom, ble drept mens deres datter ble skadd.

Putin sier at arbeidet med å reparere broen vil starte så fort som mulig.