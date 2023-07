Lovende tester av nytt legemiddel som bremser Alzheimer

Et nytt legemiddel fra den amerikanske legemiddelprodusenten Eli Lily and Co skal vise gode resultater i å bremse utvikling av Alzheimers sykdom. Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB Les mer Lukk

NTB

Amerikanske Eli Lilly and Co. har søkt myndighetene om godkjennelse av donanemab, et nytt legemiddel som bremser utviklingen av Alzheimer.