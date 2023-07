Politiet tror de har svar på spørsmålet som har hjemsøkt dem i over ti år: Hvem er den myteomspunnede Long Island-seriemorderen?

I mai 2010 ringte en skremt sexarbeider nødnummeret. «Det er noen etter meg», repeterte 25 år gamle Shannan Gilbert mellom lange pauser, i det hun forlot en klients hus i Oak Beach på Long Island utenfor New York.

Så skjedde det som skulle gjøre denne hendelsen til en Netflix-serie og flere reportasjer i CBS sin «48 Hours»:

Gilbert forsvant - og i søket etter henne ble det gjort sjokkerende funn som fikk politiet og Long Island-beboere til å spørre seg om det kunne være en seriemorder på frifot.

Før helgen siktet politiet det man tror er den mystiske Long Island-seriemorderen etter 13 års jakt:

Den «stille» Manhattan-arkitekten Rex Heuermann (59).

Flere tiltaler

Torsdag forrige uke rykket flere politienheter, inkludert FBI, ut for å arrestere Heuermann og sette ham i varetekt, ifølge CBS News.

Et stort politioppbud omringet fortsatt det lille røde huset hans på Long Island fredag morgen, meldte AP.

Ifølge et rettsdokument CBS har fått tilgang på, har det blitt tatt ut tre tiltaler om overlagt drap og tre tiltaler om uaktsomt drap for dødsfallene til Melissa Barthelemy, Megan Waterman og Amber Costello.

Politiet ransaket hjemme til Heuermann i Massapequa Park på Long Island på lørdag. Les mer Lukk

Levningene etter disse kvinnene ble funnet da moren til sexarbeideren Shannan, Mari Gilbert, etter forsvinningen i 2010 startet en intens kamp om å overbevise politiet om at noe kriminelt hadde hendt med datteren.

Da politiet gjenåpnet saken, fant de overraskende nok ikke Shannan sine levninger, men heller likrester fra flere enn ti andre ofre langs veien Ocean Parkway på Long Island.

Flere sexarbeidere

De fire første kvinnene som ble funnet, Barthelemy, Waterman og Costello, i tillegg til Maureen Brainard-Barnes, var også alle sexarbeidere i 20-årene. De ble funnet i nærheten av Gilgo Beach og ble i tiåret etterpå kalt «The Gilgo Four».

Og med det var søket etter en mulig seriemorder i gang. Tretten år senere peker bevisene på Heuermann.

Melissa Barthelemy, øverst til venstre, Amber Costello, øverst til høyre, Megan Waterman, nederst til venstre og Maureen Brainard-Barnes. Kjent som «The Gilgo Four». Les mer Lukk

– Vi har bodd her i 30 år, og mannen har vært stille, aldri egentlig forstyrret noen, fortalte nabo Etienne DeVilliers til CBS New York på fredag.

DeVilliers la til at Heuermann skal være gift og ha to barn, og han skal ha fortalt naboene at han var arkitekt. Nå er han siktet for tre mord og hovedmistenkt for drapet på siste «Gilgo Four»-medlem, Brainard-Barnes som forsvant så tidlig som 2007.

Gikk på skole med Baldwin

Det er ikke bare de mystiske forsvinningene som har fått Hollywood-oppmerksomhet.

Fredag twitret skuespilleren Billy Baldwin at han gikk i klasse med den mistenkte:

Fredag ettermiddag holdt statsadvokat for det lokale politiet Raymond Tierney en pressekonferanse om arrestasjonen.

Omfattende bevis

Ifølge Tierney har etterforskningen involvert over 300 ransakingsordre og en grundig gjennomgang av bevisene i saken.

Sentralt i etterforskningen var en bil av typen Chevrolet Avalanche som ble observert av et vitne samtidig som den var under eie av Heuermann i den aktuelle perioden, samt flere kontantkort-mobiler som hadde samsvarende datatrafikk med ofrenes mobiler.

I tillegg fant etterforskerne Heuermann sitt DNA i hårstrå funnet på kamuflasje-stoffet som ofrene ble pakket inn i.

Kanskje særlig avslørende var søkehistorikken hans, som ifølge statsadvokaten blant annet inkluderte ordene «torturporno», «skildringer av kvinner som blir misbrukt, voldtatt og drept», bilder av ofrene, bilder og lokasjonen til pårørende og over 200 søk på informasjon om etterforskningen.

Mannen bak mordene skal også ha ringt lillesøsteren til et av ofrene, Melissa Barthelemy, like etter forsvinningen i 2009 og forklart at søsteren var død, ifølge en tidligere CBS-sak.

Etterforskningen skal ha hatt stor fremgang det siste året, etter at politiet publiserte samtalen Gilbert hadde med politiet før hun forsvant. Politiet har likevel konkludert med at Gilbert mest sannsynlig ikke døde av noe kriminelt.

Heuermann erkjenner ikke straffskyld.