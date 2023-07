Australsk sjømann og hunden hans funnet i live etter to måneder på sjøen

51 år gamle Tim Shaddock og hunden Bella ble i forrige uke funnet i live drivende i Stillehavet etter to måneder til sjøs.

Drev av gårde etter at en storm slo ut alt av båtens elektronikk.

Den 51 år gamle australske sjømannen Tim Shaddock og hunden hans Bella forlot den meksikanske byen La Paz i april med mål for Fransk Polynesia.

Etter noen uker på sjøen ble båten deres skadet i en storm, og det elektriske anlegget ble slått ut. Dermed drev Shaddock og Bella av gårde i det store fiendtlige Nord-Stillehavet, skriver BBC.

Reddet etter to måneder



Forrige torsdag, etter to måneder på sjøen, ble båten deres reddet av en tunfisktråler etter at et helikopter hadde oppdaget den.

Både Shaddock og hunden ble funnet i live.

Ifølge legen om bord på tunfisktråleren fortalte Australias 9News at 51-åringen hadde «normale vitale tegn» da han ble funnet.

Spiste rå fisk og drakk regnvann

Shaddock ble funnet langt slankere og med et forvokst skjegg da han ble funnet. Han skal ha overlevd ved å spise rå fisk og drikke regnvann.

– Jeg har vært gjennom en veldig vanskelig prøvelse på havet, sier han selv til 9News.

– Jeg trenger bare å hvile og spise, siden jeg har vært alene på havet så lenge. Ellers er jeg ved veldig god helse, legger han til.

Tunfisktråleren er nå på vei tilbake til Mexico hvor Shaddock vil gjennomgå medisinske tester og motta mer behandling om nødvendig.