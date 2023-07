Mannen bak kjolen som gikk viralt er tiltalt for drapsforsøk

Kjolen som ble verdensberømt fordi folk ikke ble enige om hvilken farge den hadde på et bilde. Her vises den originale kjolen i et utstillingsvindu i en butikk i England i 2015.

Anklaget for å ha utøvd vold i hjemmet i nesten 11 år.

Keir Johnston (38) fra Skottland ble verdensberømt etter at han tok et bilde av en kjole som svigermoren hadde på seg i bryllupet hans, og som gikk viralt på grunn av sine fargeegenskaper.

Kjolen ble et internfettfenomen fordi folk mente de så kjolen i ulike farger. Noen sier de ser den som hvit og gull, mens andre ser den som blå og svart. Fenomenet avslører hvordan mennesker har forskjellige oppfattelser av farger, og har fått navnet «The Dress That Broke the Internet» («Kjolen som satte fyr på internett», journ.anm.).

Nå er Johnston tiltalt for å ha utøvd grov vold og tvang i hjemmet i elleve år, og for å angivelig ha prøvd å drepe sin kone.

Bildet av kjolen som gikk viralt. Hvilke farger mener du kjolen har?

Tiltalt for vold og drapsforsøk



Johnston møtte mandag 10. juli til en innledende høring i den skotske høyesteretten i Glasgow, skriver The Guardian.

Påtalemyndigheten hevder at han i løpet av nesten elleve år gjentatte ganger har mishandlet sin kone Grace i hjemmet deres, og at han i mars 2022 forsøkte å kvele henne, viftet med kniv og truet med å drepe henne.

Johnston er også tiltalt for å ha forsøkt å ta seg inn i en bil som kona satt i, og for å ha slått henne gjennom bilens åpne vindu, skriver The Guardian.

Tiltalte nekter for alle anklager mot ham, melder flere medier.

Internett-fenomen

Keir og kona Grace ble verdensberømte etter bryllupet deres i 2015, da deres venn og bryllupsgjest, Caitlin McNeill, postet et bilde på nettstedet Tumblr av kjolen som brudens mor hadde på seg i bryllupet deres. Der spurte hun hvilken farge folk egentlig så.

Med dette ble det skapt en debatt som tok av på internettet om hvorvidt kjolen var svart og blå eller gull og hvit.

Kjendiser som Kim Kardashian, Kanye West, Taylor Swift, og Katy Perry slengte seg også på, og 24 timer etter at bildet var postet kom det 4,4 millioner tweets om kjolen på Twitter.

Etter at bildet tok av på internettet ble Keir og Grace blant annet invitert som gjest i Ellen Degeneres sitt kjente talkshow.