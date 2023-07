Mistenkt gjerningsperson i Georgia-skyting er skutt og drept

NTB

Personen som mistenkes for å stå bak en skyteepisode der fire personer ble drept i delstaten Georgia i USA i helgen, er skutt og drept av politiet.

Den mistenkte gjerningspersonen var på frifot i omtrent et døgn etter at skyteepisoden fant sted. To politibetjenter ble skadd i det de forsøkte å pågripe ham, ifølge Syntonnia Moore, talsperson for politiet i Henry-fylket i Georgia.

Ifølge politiet skjøt den mistenkte mot politibetjentene, som fyrte av skudd tilbake.

Skyteepisoden der de fire personene ble drept fant sted i Hampton i sør for storbyen Atlanta lørdag formiddag lokal tid.

Skytingen var den 31. masseskytingen i USA til nå i år, der til sammen minst 153 personer er blitt drept, ifølge en database som vedlikeholdes av USA Today og nyhetsbyrået AP i samarbeid med Northeastern University. Deres definisjon på masseskyting er at minst fire personer må være drept, uten at gjerningspersoner er medregnet, innen en 24-timersperiode.