De siste månedene har flere båter utenfor Spania og Portugal opplevd å bli angrepet av spekkhoggere. – Form for lek, sier marinbiolog.

Det siste året har det blitt rapportert om flere hendelser hvor spekkhoggere samhandler med både store og små båter.

I løpet av mai 2023 har det blitt rapportert om minst 20 møter mellom båter og spekkhoggere i Gibraltarstredet, skriver Reuters. I 2021 ble det rapportert 52 interaksjoner, mens det i 2022 ble det rapportert 207!

Så langt i år har tre båter blitt sunket som følge av spekkhoggerne.

Majoriteten av tilfellene har skjedd utenfor Gibraltarstredet mellom Spania og Marokko, men 19. juni ble også en mann som seilet fra til Bergen fra Shetlandsøyene i Skottland møtt av en spekkhogger som traff akterenden på båten.

En annen skipper som har blitt møtt av spekkhoggerne i to forskjellige anledninger, mener at angrepene har blitt smartere og mer effektive.

– Det ser ut som om de visste nøyaktig hva de gjorde. De rørte ikke noe annet, sier Dan Kriz til Newsweek.

I begge tilfellene har spekkhoggerne utelukkende gått etter skipenes ror.

Hevnangrep

Ingen vet med sikkerhet hvorfor spekkhoggerne oppfører seg på denne måten. Det har likevel dukket opp noen teorier.

En av de mest omdiskuterte forklaringen er at en enkel spekkhogger en gang ble utsatt for smerte i forbindelse med et møte med en båt. Som følge av dette ble spekkhoggeren traumatisert og kan derfor ha lært opp de andre spekkhoggerne til å angripe båter.

Den traumatiserte spekkhoggeren har fått navnet White Gladis. Ifølge teorien lærer hun opp sine egne spekkhogger-barn og barnebarn til å utføre hevnangrep mot båter, forklarer Alfredo López Fernandez, biolog på universitetet i Aveiro i Portugal, til Live Science.

Kjølen på en seilbåt som har blitt ødelagt av spekkhoggere mens den seilet i Gibraltarstredet. Bilde tatt 31.mai, 2023.

Jakt-trening

Marinbiolog Maria Sørlie mener denne teorien har blitt litt blåst opp i media.

– Så vidt jeg vet er det ikke noe konkret bevis for at akkurat White Gladis har hatt en traumatisk opplevelse, sier Sørlie til ABC Nyheter.

– Det kan være, men denne teorien har ballet på seg.

Sørlie mener det er mer sannsynlig at spekkhoggerne leker med båtene eller trener på jakt, at de gjør en form for lek.

Marinbiolog Maria Sørlie tror spekkhoggerne angriper undersiden av båter for til å trene seg på jakt.

– Det er en del unge dyr som gjør dette. De lærer mye gjennom lek. Det kan være jakt-trening rett og slett.

Marinbiologen forklarer til ABC Nyheter at spekkhoggerne som har gått etter båter er en del av populasjoner som befinner seg i områder hvor de jakter på tunfisk. De båtene som har blitt truffet av spekkhoggerne har hatt en gjennomsnittsfart som er omtrent lik som tunfisken har.

Se video fra arkivet: Hvorfor kommer spekkhoggere i overgangsalderen?

Hvorfor kommer spekkhoggere i overgangsalderen? Kan ha løst gåten

Mysterium

Men sannheten bak hvorfor spekkhoggere har kjørt inn i båter, er fortsatt et mysterium.

Sørlie understreker at det må mer observasjoner og forskning til før vi vet noe mer om oppførselen til spekkhoggerne, og at det er ikke sikkert at vi engang får vite akkurat grunnen.

Det er derfor også vanskelig å si hvorfor en båt i Nordsjøen plutselig ble møtt av en spekkhogger.

– Vi vet ikke om et dyr i populasjonen har reist opp, eller om oppførselen har spredt seg på et annet vis. Eller det kan være helt tilfeldig.

– Hvorfor er vi mennesker så opptatt av sjøpattedyr?

– Godt spørsmål. Det er typisk hvis dyret er gammelt så får vi sympati. Etter hvert har vi lært mer at dyrene er intelligente, sosiale dyr, og like som oss. De lever sammen i familiegrupper og vi kan relatere til dem. Og så er de jo veldig fantastiske å se på.