Iran gjenopptar moralpolitiets patruljering

Iranske kvinner shopper i den gamle basaren i Teheran. Nå gjenopptar regimet politiets patruljering for å ta kvinner uten hodeplagg. Foto: Vahid Salemi / AP / NTB

NTB

Iransk moralpoliti har gjenopptatt patruljeringen for å ta de stadig flere kvinnene som trosser landets strenge kleskode og dropper hodeplagg.

Den nye patruljeringen innledes nøyaktig ti måneder etter at 22-årige Mahsa Amini døde i politiets varetekt etter at hun var pågrepet for ikke å dekke håret godt nok.

Aminis død utløste landsomfattende protester som varte i flere måneder. Moralpolitiet ble etter hvert stadig mindre synlig i Irans gater mens stadig flere kvinner brøt loven ved å droppe hijaben.

Protestene døde stort sett ut tidligere i år etter at regimet gikk brutalt til verks. 500 demonstranter ble drept, og nesten 20.000 pågrepet, men mange kvinner fortsatte å gi blaffen i hijabpåbudet.

Fant andre metoder

Selv om moralpolitiet ikke lenger patruljerte gatene, fant regimet andre måter å håndheve loven på. Blant annet stengte de butikker der ansatte ikke brukte hodeplagg, og installerte kameraer på offentlig sted for å ta kvinner uten hijab.

Søndag opplyste general Saeed Montazerolmahdi, talsmann for politiet, at moralpolitiet igjen skulle advare og pågripe kvinner uten hijab, og i Teheran kunne de første moralpolitikonstablene sees i gatene i spesielt merkede biler.

Skuespiller pågrepet

Sent lørdag kveld ble den unge skuespilleren Mohammed Sadeghi pågrepet i sitt hjem etter at han la ut en kommentar til en video der en kvinne blir pågrepet.

– Tro meg, hvis jeg ser noe sånt, kunne jeg kanskje begå drap, sa han.

Nettsiden til den halvoffisielle avisa Hamshahri skriver at han ble arrestert for å ha oppfordret til å bruke våpen mot politiet.

Kampanje for å styrte regimet

Protestene som startet etter Aminis pågripelse, med kvinner som ledere og mest unge som deltakere, utviklet seg raskt til en bred kampanje for å styrte presteregimet.

De unge demonstrantene anså regimet for å være korrupt, undertrykkende og ute av kontakt med virkeligheten, mens regimet la skylden for protestene på en utenlandsk konspirasjon.

En rekke iranske berømtheter, inkludert regissører og skuespillere i Irans berømte filmindustri, sluttet seg til protestene, og flere skuespillere ble arrestert for å ha vist seg offentlig uten hodeplagg.