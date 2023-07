Farlige hetebølger rammer verden over

Folk i Los Angeles i California søker tilflukt fra heten i et kjøletelt med klimaanlegg som myndighetene har åpnet. Foto: Damian Dovarganes / AP / NTB

NTB

Livsfarlig hete holder store deler av verden i sitt nådeløse grep etter hvert som konsekvensene av klimaendringene blir alt tydeligere.

Hetebølger med stadig nye rekorder rammer store områder i Asia, Midtøsten, Europa og USA. Mange steder blir det enda varmere i dagene som kommer.

Spania, Hellas og Italia har slitt under ekstrem hete i flere dager. Søndag la en ny hetebølge seg over Sør-Europa, med forventede temperaturer på opptil 45 grader.

– Vi må være forberedt på en alvorlig hetestorm som i flere dager legger seg over hele landet. Noen steder kan eldgamle rekorder bli slått, varsler den italienske værtjenesten.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Turister hviler i skyggen på en benk i en park i Roma der gradestokken nærmer seg 40 grader. Les mer Lukk

Mest intense noensinne

Hetebølgen kan bli den mest intense hittil i sommer, og også den mest intense noensinne, sier de.

Gradestokken ventes å stige til 40 grader i Roma mandag, og 42 eller 43 grader tirsdag, langt over rekorden på 40,5 grader fra august 2007.

Italias helseminister Orazio Schillaci sier at myndighetene holder spesielt øye med Roma.

– For eldre mennesker er det ikke tilrådelig å gå til Colosseum når det er 43 grader, sa han til avisa Il Messaggero og rådet folk til å holde seg innendørs mellom klokka 11 og 18.

Det er også sendt ut hetevarsler fra Firenze til Palermo. På Sicilia og Sardinia kan temperaturen komme opp i 48 grader, potensielt det høyeste som noensinne er registrert i Europa, ifølge Det europeiske romfartssenteret Esa.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Akropolis er på Unescos verdensarvliste, men turister får ikke komme inn på området på grunn av varmen. Foto: Marianne Løvland / NTB Les mer Lukk

Akropolis stengt



I Aten var Akropolis for tredje dag på rad stengt midt på dagen søndag for å skåne turistene. Mandag ventes det litt svalere vær – under 40 grader – før det blir hetere igjen fra onsdag.

For Spania er det lite håp om bedring, og myndighetene varsler en ny hetebølge fra mandag med temperaturer på over 40 grader på Kanariøyene og i Andalucia.

Kanariøya La Palma er herjet av skogbrann. 50 kvadratkilometer ble svidd av i helgen, og over 4000 mennesker måtte evakueres. Mange av dem hadde bare nylig gjenoppbygd hus som ble ødelagt i et vulkanutbrudd i 2021.

Hete og skogbranner

I USA fortsetter en intens hetebølge over hele den sørvestlige delen av landet, fra California til Texas, med brutale temperaturer som rammer titalls millioner mennesker.

I Arizonas hovedstad Phoenix er det registrert over 43 grader 16 dager på rad, og i Death Valley i California ventes gradestokken å nå opp imot 54 grader.

Heten og knusktørre forhold har utløst tallrike skog- og krattbranner i det sørlige California. I Canada er områder på til sammen 100.000 kvadratkilometer svidd av hittil i år.

Hete og kraftig regn

I Japan ble millioner av mennesker i nesten halve landet advart mot faren for heteslag. I Tokyo og andre steder er det registrert nesten 40 grader, og flere steder er det satt nye varmerekorder.

Trass i varmen er deler av Asia samtidig rammet av voldsom nedbør, som mange steder har ført til flom og jordskred.

I Sør-Korea har redningsmannskapene hentet ut ni døde fra en buss som satt fast i en veitunnel som ble oversvømt av et kraftig og plutselig regnvær. Fram til søndag hadde ekstremværet krevd minst 37 menneskeliv i landet.

I det nordlige Japan er en mann funnet død i en bil i vannet, en uke etter at sju mennesker mistet livet i lignende uvær. Samtidig er India herjet av kraftig monsunregn som hittil har tatt 90 liv.

Sterk monsun

Oversvømmelser og jordskred er normalt under monsunen, men ekspertene sier at det forsterkes av klimaendringene.

I Kina sendte myndighetene søndag ut advarsler om høye temperaturer blant annet med 40–45 grader i ørkenområdet Xinjiang i vest og 39 grader i Guangxi i sør.

Det kan være vanskelig å fastslå om et værfenomen skyldes klimaendringer. Hetebølger har det alltid vært, men ekspertene er sikre på at klimaendringer gjør dem hyppigere og mer intense.

I forrige måned opplyste Europas værtjeneste at juni var den varmeste juni-måned som noensinne er registrert.