Håp om å få kontroll over skogbrannen på La Palma

Gunstigere værforhold har hjulpet brannvesenet på La Palma med å dempe spredningen av skogbrannen som herjer på kanariøya. Over 4000 innbyggere er evakuert.

Brannen startet tidlig lørdag i El Pinar de Puntagorda, et skogsområde nord på øya. Så langt er ti slukningsfly og over 300 brannmenn satt inn i håp om å tøyle brannen, som har spredt seg raskt på grunn av vedvarende tørke og sterk vind

Rundt 20 boliger og andre bygninger er tatt av flammene. Skogbrannen har så langt svidd av et område på nesten 50 kvadratkilometer. Den lille øya måler litt over 700 kvadratkilometer og har drøyt 80.000 innbyggere.

Både landsbyen Puntagorda og nabobyen Tijarafe er evakuert. Myndighetene har advart om at flere boliger kan måtte evakueres hvis brannvesenet ikke får kontroll.

Lavere temperaturer

Turismeminister Héctor Gómez sier til pressen søndag at utsiktene til å få kontroll over brannen, er bedret. Det er takket være innsatsen til brannvesenet, men også bedre værforhold i form av høyere luftfuktighet og lavere temperaturer.

Lørdag var det sterk vind som stadig endret retning, og brannen spredte seg raskt i det tørre terrenget.

Hardt rammet av vulkanutbrudd

Over 4250 mennesker er evakuert på La Palma som følge av brannen, som i helgen spredte seg til et område tilsvarende 6500 fotballbaner.

Mange av dem hadde bare nylig gjenoppbygd hus som ble ødelagt i et vulkanutbrudd i 2021.

– Det har vært en viss motstand fra lokalbefolkningen mot å forlate hjemmene sine. Jeg ber innstendig folk om å følge myndighetenes råd og ta ansvar, sier Gómez.

Hetebølge

La Palma er rammet av tørke, i likhet med deler av det spanske fastlandet. Den vestligste av de åtte kanariøyene skapte overskrifter i flere måneder i 2021 på grunn av vulkanutbruddet.

Ingen menneskeliv gikk tapt. Men over 1000 boliger, i tillegg til store områder med jorder og vingårder, ble begravd under flere meter med lava. 7000 innbyggere måtte evakuere som følge av utbruddet, som varte i 85 dager.

Skogbrannen på La Palma skjer samtidig med at det sørlige Europa rammes av en ny hetebølge. I mange deler av Spania har det vært temperaturer over 40 grader, og enda høyere temperaturer er varslet neste uke både her og andre steder i Sør-Europa.