Nye fredssamtaler mellom Armenia og Aserbajdsjan

NTB

Aserbajdsjan og Armenia har gjennomført en ny runde med fredssamtaler med EU som mekler.

Samtalene fant sted lørdag etter at spenningsnivået mellom de to landene steg på nytt etter at Aserbajdsjan midlertidig stengte Lachin-korridoren, den eneste landforbindelsen mellom Armenia og utbryterregionen Nagorno-Karabakh.

EU-president Charles Michel meklet i lørdagens samtaler i Brussel, der Aserbajdsjans president Ilham Alijev og Armenias statsminister Nikol Pashinyan møttes. Målet er å finne en løsning på den flere tiår lange konflikten om kontroll over utbryterregionen Nagorno-Karabakh, der befolkningen er overveiende armensk. Regionen er internasjonalt anerkjent som en del av Aserbajdsjan.

Armenia og Aserbajdsjan har siden 1990-tallet utkjempet to kriger over utbryterrepublikken Nagorno-Karabakh.

Flere meklingsforsøk

Begge sider anklager hverandre regelmessig for å bryte en våpenhvile som ble inngått i 2020, men det forhandles nå om en permanent fredsavtale.

I tillegg til EU, forsøker også USA og Russland hver for seg å mekle for å få på plass en varig fredsløsning for de to landene.

Natt til søndag sendte Aserbajdsjans utenriksdepartement ut en melding der landet anklager Russland for å svikte forpliktelsene sine i den russiskforhandlede våpenhvilen fra 2020.

– Russland har ikke gjort noe for å hindre Armenias militærforsyninger fra å nå fram til separatiststyrker i enklaven, mener Aserbajdsjan.

Lachin-korridoren

Avtalen fra 2020 innebar blant annet at russiske fredsbevarende styrker ble utplassert i den fem kilometer brede Lachin-korridoren. Aserbajdsjans stenging av korridoren har utløst demonstrasjoner og frykt for humanitær krise.

Russlands utenriksdepartement oppfordret lørdag Aserbajdsjan til å gjenåpne Lachin-korridoren. Russland uttalte også at Armenias nylig anerkjennelse av Karabakh som del av Aserbajdsjan har «har radikalt endret den russiske fredsbevarende styrkens posisjon».

– Under slike betingelser bør ikke tredjeland bli pålagt ansvaret for skjebnen til Karabakhs armenske befolkning, uttaler Moskva i det som er en mulig henvisning til armenske separatisters oppfordring til Russland om å sørge for at Lachin-korridoren gjenåpnes.