Minst 2000 evakuert på grunn av skogbrann på La Palma

NTB

Minst 2000 mennesker er evakuert som følge av en skogbrann som er ute av kontroll på den spanske kanariøya La Palma, ifølge myndighetene.

Brannen startet lørdag morgen i nærheten av landsbyen Puntagorda nordvest på La Palma.

Vedvarende tørke og sterk vind betyr at brannen sprer seg raskt, sier landsbyens ordfører Vicente Rodriguez til RTVE.

Vinden endrer stadig retning, og brannvesenet har ikke klart å slukke flammene.

Både Puntagorda og nabobyen Tijarafe ble evakuert mens brannen spredte seg.

Minst tolv hus har brent ned, opplyser Kanariøyenes president Fernando Clavijo. Et område på rundt 45 kvadratkilometer er rammet, opplyste myndighetene lørdag kveld.

Den spanske hæren har sendt 150 av sine brannkonstabler for å hjelpe det lokale brannvesenet. Også naboøya Tenerife har sendt mannskap. Fire helikoptre er satt inn i slukningsarbeidet.

La Palmas myndigheter har advart om at flere boliger kan måtte evakueres hvis brannvesenet ikke får kontroll.

Øya ble i 2021 hardt rammet av et vulkanutbrudd som tvang rundt 7000 av øyas 83.000 innbyggere til å evakuere. Boliger, jorder og vingårder ble begravd under flere meter med lava under utbruddet, som varte i 85 dager.