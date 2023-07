FN krever mer åpenhet om kunstig intelligens

NTB

FNs menneskerettighetsråd ber om mer åpenhet om risikoene ved kunstig intelligens (KI), og at dataene som samles inn av KI, skal brukes på en ansvarlig måte.

Etter at KI-teknologien gjorde seg for alvor kjent med lanseringen av den populære språkroboten ChatGPT i fjor høst, har verdenssamfunnet forsøkt å enes om hvordan man skal regulere slik programvare og sikre at teknologien ikke setter menneskeheten i fare.

Under sin første debatt om KI vedtok FNs øverste rettighetsorgan fredag en resolusjon som ber om mer åpenhet om bruken av KI og beslutninger tatt med hjelp fra teknologien.

I tillegg vektla FNs menneskerettighetsråd at det tas hensyn til «menneskerettighetsrisikoer som oppstår fra disse teknologiene».

Rådet krever også at bruken av data i KI-systemer skal være i tråd med folkeretten. Resolusjonen, som ble lagt fram av Østerrike, Brasil, Danmark, Marokko, Singapore og Sør-Korea, ble vedtatt ved konsensus i rådet, som består av 47 land.

Kina og India var de eneste medlemslandene som hadde innvendinger mot resolusjonen, og Kinas representant sa i rådet at resolusjonen inneholdt noe «kontroversielt innhold».