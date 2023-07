Sør-Korea: Minst sju døde og tusener evakuert fra flom og jordskred

NTB

Minst sju personer har mistet livet, tre er savnet og tusener evakueres på den tredje dagen med styrtregn, oversvømmelser og jordskred i Sør-Korea.

Klokken 11 lørdag formiddag lokal tid var i overkant av 1500 personer blitt evakuert, ifølge tall fra innenriksdepartementet i Seoul.

Det skjer på den tredje dagen med kraftig regn som har ført til jordskred og oversvømmelser.

I tillegg har over 7000 personer fått ordre om evakuering etter at en demning i provinsen Chungcheongbuk-do er i ferd med å nå full kapasitet. Det strømmer over 2700 tonn vann i sekundet inn i demningen, ifølge målinger lørdag morgen.

Frykten er at vann fra demningen kan begynne å strømme utover områdene rundt.

Fredag sporet et tog av da et jordskred kastet jord og sand over jernbaneskinnene i Chungcheongbuk-do. Lokomotivføreren ble skadd, men det var ingen passasjerer om bord. Flere tog er lørdag innstilt av sikkerhetshensyn.