Jungelbarna utskrevet fra sykehus i Colombia

NTB

De fire barna som overlevde en flystyrt og oppholdt seg over fem uker i jungelen i Colombia, er nå utskrevet fra sykehus.

Barna har tilbrakt 34 dager på sykehus der de har fått oppfølging etter redningsaksjonen.

– De har fått tilbake vekten, og de har det virkelig bra nå. Andre fase om å ivareta dem og beskytte dem starter nå, sier Astrid Caceres, som leder barnevernet i Colombia.

Barna er i alderen ett til tretten år. De overlevde en småflystyrt i jungelen i Colombia 1. mai. Barnas mor og to andre voksne som var om bord, omkom i ulykken.

Barna tilhører en urfolksgruppe og har kunnskaper om jungelen. Dette, sammen med det eldste søskenets mot, gjorde at de overlevde, mener colombianske myndigheter.

Barna er som følge av det Caceres omtaler som «en komplisert familiesituasjon» ivaretatt av barnevernet. En endelig ordning skal være på plass innen seks måneder, opplyser hun.

– Vi går nå inn i en overgangsfase for å beskytte barna, sier hun.

Både de to yngste barnas far og morens familie har sagt til colombianske medier at de ønsker å overta ansvaret for barna.