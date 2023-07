FNs nødhjelpskontor avviser Syrias tilbud om humanitær korridor

NTB

Syria har satt uakseptable betingelser for å tillate nødhjelp til opprørskontrollerte deler nordvest i landet, ifølge et brev fra FNs nødhjelpskontor (OCHA).

I brevet som OCHA har sendt til FNs sikkerhetsråd og som nyhetsbyråene AFP og Reuters har fått tilgang til, viser nødhjelpskontoret til «to uakseptable betingelser» i det syriske tilbudet om å få bruke grenseovergangen Bab al-Hawa mellom Tyrkia og Syria som nødhjelpskorridor.

FN har ikke kunnet bruke denne grenseovergangen til å sende nødhjelp til folk i den opprørskontrollerte nordvestlige delen av Syria siden mandag, da FNs sikkerhetsråds godkjenning utløp. Nødhjelpskorridoren hadde da fungert siden 2014.

Årsaken til at FNs sikkerhetsråd ikke klarte å forlenge ordningen, var at Russland, som er alliert med Syria, la ned veto mot å forlenge oppdraget med ni måneder. Russland presenterte et utvannet forslag om en seks måneders forlengelse, uten å få gjennomslag for det.

Torsdag tilbød syriske myndigheter FN å fortsette sin bruk av grenseovergangen.

– Uakseptable krav

– For det første har den syriske regjeringen understreket at FN ikke bør kommunisere med enheter som er stemplet som «terrorister», skriver OCHA i brevet.

Det er uunnværlig for å kunne ivareta sikkerhet og nå fram til sivile i tide, og i overensstemmelse med internasjonale humanitære lover, å opprettholde kontakt med alle parter, påpeker OCHA overfor Sikkerhetsrådet.

Videre peker OCHA på at regjeringen i Damaskus krever at Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og Syrisk røde halvmåne (SARC) må overvåke og tilrettelegge for forsendelse av nødhjelp nordvest i Syria.

Dette kravet er verken i overensstemmelse med FNs uavhengighet eller praktisk gjennomførbart, ettersom ICRC og SARC ikke er til stede i denne delen av Syria, påpeker OCHA.

Syria krever også i sitt tilbud at nødhjelp fra FN må leveres «i fullt samarbeid og koordinasjon med den syriske regjeringen».

Fire millioner mennesker

– FN må engasjere seg for å oppklare enhver form for å sende humanitær hjelp inn i det nordvestlige Syria, skriver nødhjelpskontoret.

– Uansett hvilken måte dette skulle skje på, så kan det ikke bryte med FNs nødhjelpsoperasjoners upartiskhet, nøytralitet og uavhengighet, skriver OCHA i brevet til FNs sikkerhetskontor.

EU beklaget sterkt det russiske vetoet tirsdag, og utenrikssjef Josep Borrell påpekte at det betyr at fire millioner mennesker, inkludert tre millioner internt fordrevne, blir fratatt sin eneste mulighet for å få humanitær hjelp.

FNs generalsekretær António Guterres' talsmann Stephane Dujarric sa fredag at FN før avtalen utløp tirsdag, hadde plassert mye nødhjelp inne det nordvestlige Syria.

– Så vi har humanitær hjelp på plass der, men vi ønsker selvsagt at vi kan få ting i gang så fort som mulig, sa han.