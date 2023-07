Stor oppdagelse tenner nytt håp for liv på Mars

Det er fortsatt lov å håpe på liv i verdensrommet. Eller hvert fall at det har vært, ifølge ny forskning fra Mars.

I en rekke steinprøver hentet fra det 45 kilometer brede Jezero-krateret nord for ekvator på Mars har man nå gjort funn som kan være tegn på tidligere liv.

Det kommer frem i en artikkel publisert av forskere fra California Institute of Technology i tidsskriftet Nature torsdag, ifølge The Sun.

Se video: Gigantbilde av Mars

Gigantbilde av Mars: – En helt annen planet

Spennende ledetråd

Det er NASA-farkosten Perseverance som har hentet ut prøvene som nå har vist seg å inneholde såkalte «signaturer» av organiske molekyler.

The Sun skriver at organiske molekyler er kjemiske forbindelser som normalt er å finne i levende systemer. De blir også kalt for «biosignaturer» og kan blant annet bestå av karbon, hydrogen, nitrogen og oksygen.

– De er en spennende ledetråd for astrobiologer, siden de ofte blir tenkt på som byggeblokker for liv, uttaler en av artikkelens medforfattere og postdoktor ved Londons naturhistoriske museum, Joseph Razzell Hollis til Newsweek.

(Saken fortsetter under bildet).

NASA-farkosten Perseverance i en «selfie».

Men vi kan ikke bli for optimistiske.

For biosignaturer alene er ikke indikatorer på at liv har eksistert, bemerker de amerikanske forskerne.

– Viktig for potensialet til liv

Metan, for eksempel, kan bli frigitt av mange kilder som ikke er biologiske, blant annet gjennom vulkanutbrudd, oppsummerer The Sun.

Men Razzell Hollis syns fortsatt funnene er spennende fordi det sier noe om hvilke organiske stoffer som kan ha overlevd degraderingen som har pågått i milliarder av år på Mars. I tillegg kan funnene si noe om historien til Mars, og hva som vil skje i fremtiden.

– Selv om vi fortsatt ikke kan si sikkert hvorvidt Mars kunne vært beboelig tilbake i tiden, så tror astrobiologer at tilstedeværelsen av forskjellige organiske stoffer er ekstremt viktig for potensialet for en planet eller et miljø til å ha liv, har Razzell Hollis også uttalt til Daily Mail.

Ifølge Daily Mail landet Perseverance i krateret, som en gang i tiden har vært en innsjø, i februar i 2021. Også i fjor fant Perseverance tegn på biosignaturer i området Wildcat Ridge i Jezero-krateret på Mars, skriver The Sun.