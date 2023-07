En av Englands mest notoriske seiemordere ble henrettet

70 år siden i lørdag:

15. juli 1953 ble John Christie hengt etter å ha drept syv kvinner. Omstendighetene rundt drapene har gjort ham til en av Storbritannias mest notoriske drapsmenn.

John Christie tok livet av syv kvinner. Mange mener han i tillegg tok livet av en av disse kvinnenes barn.

Man antar at Christie var impotent og han skal kun ha klart å prestere seksuelt med sexarbeidere. Hans impotens legges fram som en mulig forklaring på aggresjonen hans mot kvinner.

Flyttet til London

Christie ble født i 1898 i Yorkshire, og jobbet som spesialpolitikonstabel under andre verdenskrig. I etterkant jobbet han i posten.

Han skal ha snakket lavt og mykt, og forklart at den karakteristiske stemmen var et resultat av et sennepsgass-angrep i Frankrike under første verdenskrig.

På 1920-tallet flyttet Christie til London. I 1933 flyttet hans kone, Ethel Christie, etter ham.

De to flyttet inn i Rillington Place 10 i nabolaget Kensington.

Drepte naboen

Christies første offer antas å være Ruth Fuerst, en prostituert kvinne som han skal ha kvalt under samleie.

Hans neste offer, Muriel Eady, skal han ha lurt inn i leiligheten sin ved å overbevise henne om at han kunne kurere hennes gjentakende brystinfeksjon.

Eady ble lurt til å inhalere en gass, som gjorde at hun mistet bevisstheten. Christie kvalte og voldtok kvinnen.

Beryl og Timothy Evans flyttet inn i Rillington Place 10 etter å ha fått sitt første barn. Timothy var kjent som en løgner, og skal ha hatt svært lav IQ. Han ble dømt og hengt for drapet på deres barn, Geraldine, etter å ha levert flere forskjellige forklaringer til politiet rundt hans kones og barnets forsvinning.

I ettertid fant etterforskere ut at det var John Christie som drepte, i alle fall moren. Beryl Evans ble gravid på ny, men hadde ikke råd til å brødfø enda et barn. Christie tilbød seg å abortere barnet, men drepte kvinnen. I ettertid antas det at Christie også tok livet av Geraldine, men han tilstod ikke dette.

Evans skal flere ganger ha pekt på Christie under hans forklaringer, og Christie ble hentet inn som et vitne i rettsaken mot Evans, som ble stilt for retten kun for drapet på Geraldine.

Christie avviste alle anklager, og fortalte at Evans-paret hadde kranglet mye.

Evans ble benådet for drapet i 1966, men var da allerede henrettet.

Drepte kona

Christies kone, Ethel, ble kvalt til døde i deres seng. Han skal så ha solgt flere av hennes eiendeler og tømt bankkontoen hennes, for å skaffe penger etter å ha sagt opp jobben sin tidligere samme måned, i desember 1952.

Rita Nelson, en annen kvinne som hadde blitt gravid og ønsket hjelp fra Christie for å abortere barnet, møtte samme skjebne som Beryl Evans.

Hans to siste ofre, Kathleen Maloney og Hectorina McLennan, ble gasset, voldtatt og kvalt til døde.

Christie gjemte lik både i hagen utenfor Rillington Place 10, og inne i selve leiligheten. Likene i leiligheten ble gjemt bak tapetet på kjøkkenet og under gulvplankene.

Funnet på kjøkkenet

Etterforskere fikk nyss i hva Christie hadde gjort først etter at han hadde flyttet ut av Rillington Place 10.

Utleieren lot en annen av leietakerne bruke Christies gamle kjøkken. Bak tapetet på kjøkkenet fant leietakeren kroppene til Christies tre siste ofre gjemt i en hemmelig alkove. Politiet ble varslet og jakten på Christie begynte.

Etter ti dager ble seriemorderen arrestert. I første omgang tilstod Christie kun drapene på de tre ofrene som ble funnet på kjøkkenet, og hans kone.

Da han ble konfrontert med funnene av lik i hagen, tilstod han å ha drept disse kvinnene også. Til slutt tilstod han å ha drept Beryl Evans, saken hvor hennes mann, Timothy Evans, hadde blitt hengt for å drepe deres datter, Geraldine.

Christie tilstod ikke drapet på Evans-parets barn.

Christie ble stilt for retten kun for drapet på kona Ethel. Der ble han dømt til døden, i samme domstol som Evans ble dømt til det samme tre år tidligere.

Christie påstod at han var gal, men juryen avviste dette og klokken 09.00 britisk tid den 15. juli 1953 ble han hengt.

Kilder: Huffington post, Wikipedia, Radio Times, The Independent.